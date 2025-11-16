Экс-игрок основы «Орландо» в 2023 году рассказал беттору о намерении команды провести матч вторым составом (Эмик)
Экс-игрок «Орландо» находится под подозрением из-за слива информации на ставки.
В НБА не утихает скандал со ставками, который изначально затронул Чонси Биллапса и Терри Розира. Расследование коснулось представителя «Орландо».
«Постоянный игрок стартового состава «Мэджик» рассказал беттору, что команда планирует «слить» (или оставить игроков стартового состава) в матче против «Кавальерс» в апреле 2023 года. Беттор якобы продал эту информацию другим известным игрокам, чтобы те делали ставки против «Мэджик», – пишет Сэм Эмик в материале для The Athletic.
Известно, что неназванный игрок «Орландо», упомянутый в обвинительном заключении, больше не выступает за команду.
