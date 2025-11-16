Джабари Паркер узнал об утрате в семье незадолго до матча с «Монако», но все же вышел на площадку

Форвард «Партизана» получил печальные новости в день матча, но вышел на площадку.

Американский форвард «Партизана» Джабари Паркер пропустил матч Евролиги против «Виллербана» 14 ноября – ему пришлось срочно лететь в США из-за утраты в семье.

По информации Nova, Паркер узнал о случившемся во вторник, 11 ноября – в день матча с «Монако ». Несмотря на это, он вышел на площадку, а уже на следующий день вылетел из Белграда, чтобы быть рядом с близкими.

Клуб полностью поддержал его решение уехать. Изначально ожидалось, что Паркер вернется в это воскресенье, однако, баскетболист прилетит в Белград только во вторник: задержка связана с тем, что похороны состоялись поздно вечером в субботу.

Для «Партизана » это не создает проблем. У коллектива Желько Обрадовича есть несколько дней, чтобы подготовиться к следующему матчу Евролиги против «Фенербахче», который состоится 21 ноября.