Джабари Паркер узнал об утрате в семье незадолго до матча с «Монако», но все же вышел на площадку
Американский форвард «Партизана» Джабари Паркер пропустил матч Евролиги против «Виллербана» 14 ноября – ему пришлось срочно лететь в США из-за утраты в семье.
По информации Nova, Паркер узнал о случившемся во вторник, 11 ноября – в день матча с «Монако». Несмотря на это, он вышел на площадку, а уже на следующий день вылетел из Белграда, чтобы быть рядом с близкими.
Клуб полностью поддержал его решение уехать. Изначально ожидалось, что Паркер вернется в это воскресенье, однако, баскетболист прилетит в Белград только во вторник: задержка связана с тем, что похороны состоялись поздно вечером в субботу.
Для «Партизана» это не создает проблем. У коллектива Желько Обрадовича есть несколько дней, чтобы подготовиться к следующему матчу Евролиги против «Фенербахче», который состоится 21 ноября.