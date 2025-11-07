Джей Джей Редик отметил вклад Деандре Эйтона: «Он весь сезон играет феноменально»

После матча с «Сан-Антонио » главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик похвалил центрового Деандре Эйтона .

«Я думаю, он весь сезон играет феноменально. У него феноменальное начало года. Он принял своих партнеров по команде. Он принял свою роль. Он жертвовал собой в том плане, что просто ставил заслоны и освобождал своих парней для бросков. Он находил свои позиции. Сейчас он в очень комфортном ритме.

Он делает много всего. Он был большой частью нашей защиты в 4-й четверти: делал блок-шоты со слабой стороны, блок-шоты в ситуации один на один. И было очень интересно наблюдать за его расцветом в последние три недели», – сказал тренер.

Эйтон завершил игру против «Сперс» с 22 очками, 10 подборами и 2 блок-шотами, реализовав 9 из 13 бросков с игры и все 4 своих штрафных броска. Его присутствие в трехсекундной зоне было очень важным для сдерживания Виктора Вембаньямы , которому не удалось найти свой ритм.

За первый месяц работы под руководством Редика Эйтон в среднем набирает 17,5 очка, 8,4 подбора и 1,2 блок-шота за игру при почти 60% реализации бросков, обеспечивая команде защиту «краски».