«Лейкерс» обыграли «Блэйзерс» без Леброна, Дончича и Ривза. Деандре Эйтон набрал 29+10
«Лейкерс» продолжают побеждать, несмотря на кадровые трудности.
В понедельник калифорнийская команда обыграла «Блэйзерс» без Леброна Джеймса, Луки Дончича и Остина Ривза. У «озерников» было 9 человек в заявке.
У «Лейкерс» серия из четырех побед подряд, а также шесть побед в последних семи встречах. На выезде команда пока не проигрывает – 4-0.
Центровой «озерников» Деандре Эйтон набрал 29 очков, 10 подборов и 3 блок-шота в матче со своей бывшей командой. В активе Руи Хатимуры 28 очков, выступающий на двустороннем контракте Ник Смит-младший записал на свой счет 25 очков и 6 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
