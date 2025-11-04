«Лейкерс» обыграли «Блэйзерс» без Леброна, Дончича и Ривза. Деандре Эйтон набрал 29+10

«Лейкерс» продолжают побеждать, несмотря на кадровые трудности.

В понедельник калифорнийская команда обыграла «Блэйзерс» без Леброна Джеймса, Луки Дончича и Остина Ривза. У «озерников» было 9 человек в заявке.

У «Лейкерс » серия из четырех побед подряд, а также шесть побед в последних семи встречах. На выезде команда пока не проигрывает – 4-0.

Центровой «озерников» Деандре Эйтон набрал 29 очков, 10 подборов и 3 блок-шота в матче со своей бывшей командой. В активе Руи Хатимуры 28 очков, выступающий на двустороннем контракте Ник Смит-младший записал на свой счет 25 очков и 6 передач.