Стефен Карри о расставании с Under Armour: «В индустрии кроссовок все сложно устроено. Решение принято в интересах обеих сторон»

Стефен Карри прокомментировал неожиданное расставание с Under Armour.

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал неожиданный разрыв с компанией Under Armour.

«Решение принято в интересах обеих сторон. В индустрии кроссовок все сложно устроено, с течением времени многое меняется и приходится прикладывать крупные усилия, чтобы создать что-то устойчивое.

Хотя, конечно, есть небольшое разочарование, учитывая, как все обернулось, учитывая, где Curry Brand был последние пять лет, и наше заявление двухлетней давности. Но это правильное решение для всех. Я доволен тем, как мы воспользовались возможностью вместе с Curry Brand, доволен тем, что мы сделали для сообщества, нашими действиями на ниве отстаивая определенных ценностей. «Измени игру во благо» – наш девиз, и, надеюсь, в будущем нам будет что показать. Меня это радует.

Знаю, что странно видеть меня в чем-то, кроме моей собственной обуви. Но на мне были кроссовки Кобе. Я много говорил о нем. И эта конкретная пара, думаю, говорит сама за себя и о том, что она значит. Кроме того, я просто хотел воспользоваться моментом и отдать ему дань уважения.

Думаю, это придало мне заряд бодрости в матче с «Сан-Антонио», – заявил 2-кратный MVP НБА.

