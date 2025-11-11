Эрик Споэльстра о победном данке Эндрю Уиггинса: «Эта комбинация лежала у меня в арсенале 4 года»

Эрик Споэльстра раскрыл, как готовился победный розыгрыш в матче против «Кэвс».

За 0,4 секунды до конца овертайма матча «Майами » – «Кливленд » счет был равным (138:138) и «Хит» вводили мяч из-за боковой.

Никола Йович исполнил идеальный навес над кольцом, Норман Пауэлл отвлек защиту «Кливленда», в то время как Дэвион Митчелл поставил заслон, чтобы освободить Эндрю Уиггинса для решающего броска .

После матча главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра рассказал, откуда взялся этот розыгрыш.

«Эта комбинация лежала у меня в арсенале 4 года под названием «CQ» (в честь ассистента Криса Куинна). Когда дело дошло до того момента, Крис сказал: «Эй, нам стоит ее разыграть». А я ответил: «Знаешь что? Нет лучшего человека, чтобы ее нарисовать, чем тот, кто эту штуку придумал».

Это сработало прекрасно, я думаю, Пауэлл хорошо их отвлек. И затем Уиггинс сделал отличный рывок, а Йович положил мяч прямо над кольцом – лучше передачи и придумать нельзя», – сказал Споэльстра.