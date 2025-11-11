  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эрик Споэльстра о победном данке Эндрю Уиггинса: «Эта комбинация лежала у меня в арсенале 4 года»
3

Эрик Споэльстра о победном данке Эндрю Уиггинса: «Эта комбинация лежала у меня в арсенале 4 года»

Эрик Споэльстра раскрыл, как готовился победный розыгрыш в матче против «Кэвс».

За 0,4 секунды до конца овертайма матча «Майами» – «Кливленд» счет был равным (138:138) и «Хит» вводили мяч из-за боковой.

Никола Йович исполнил идеальный навес над кольцом, Норман Пауэлл отвлек защиту «Кливленда», в то время как Дэвион Митчелл поставил заслон, чтобы освободить Эндрю Уиггинса для решающего броска.

После матча главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра рассказал, откуда взялся этот розыгрыш.

«Эта комбинация лежала у меня в арсенале 4 года под названием «CQ» (в честь ассистента Криса Куинна). Когда дело дошло до того момента, Крис сказал: «Эй, нам стоит ее разыграть». А я ответил: «Знаешь что? Нет лучшего человека, чтобы ее нарисовать, чем тот, кто эту штуку придумал». 

Это сработало прекрасно, я думаю, Пауэлл хорошо их отвлек. И затем Уиггинс сделал отличный рывок, а Йович положил мяч прямо над кольцом – лучше передачи и придумать нельзя», – сказал Споэльстра.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Эрика Споэльстры
logoМайами
logoКливленд
logoНБА
logoЭрик Споэльстра
logoЭндрю Уиггинс
logoДэвион Митчелл
logoНорман Пауэлл
logoКрис Куинн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дариус Гарлэнд не смог доиграть матч против «Майами» из-за травмы пальца ноги
сегодня, 05:15
Уиггинс исполнил победный данк за 0,4 секунды до завершения овертайма матча с «Кавальерс»
сегодня, 04:44Видео
«Майами» – это дом Пэта Райли для проблемных игроков». Журналист Айра Уиндерман считает, что обмен Джа Морэнта в «Хит» вполне реален
вчера, 18:39
Главные новости
NBC Sports: «Если «Мемфис» решит обменять Морэнта, они захотят получить либо другую звезду, чтобы привлекать зрителей, либо целый воз драфт-пиков и молодых игроков»
16 минут назад
Джимми Батлер примерил новую прическу, Стеф Карри согнулся от смеха, увидев ее
сегодня, 08:14Видео
Лука Дончич исполнил редкий для него бросок сверху
сегодня, 08:03Видео
Грэйсон Аллен забросил 10 трехочковых, обновив рекорд карьеры по очкам (42)
сегодня, 07:39Видео
Купер Флэгг повторил достижение Леброна, который был самым молодым в истории НБА, кто набрал 25 и более очков
сегодня, 07:16
НБА. Данк Эндрю Уиггинса на последних долях секунды до конца овертайма принес победу «Майами» над «Кливлендом», трехочковый под сирену Десмонда Бэйна позволил «Орландо» обыграть «Портленд» и другие результаты
сегодня, 07:15
Никола Йович: «В этом году, в отличие от прошлого, «Майами» ощущается как одна большая семья»
сегодня, 07:13
Харден смазал спасительный 3-очковый на первых секундах ключевого владения. У «Клипперс» пятое поражение подряд
сегодня, 07:04Видео
Тим Макман допускает обмен Дэвиса: «В какой-то момент фокус сменится на выстраивание команды вокруг Купера Флэгга»
сегодня, 06:53
Мяч после броска Си Джей Макколлума на победу попал в торцевую поверхность щита
сегодня, 06:33Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»
41 минуту назад
Еврокубок. «Ульм» сыграет с «Бурком», «Арис» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
46 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с «Самарой»
59 минут назад
Евролига. «Партизан» примет «Монако», «Париж» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
сегодня, 08:37
Брэндон Ингрэм оштрафован на 25000 долларов за брошенную бутылку с водой
сегодня, 05:24
Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения
вчера, 19:51
Несколько клубов Евролиги интересуются Чарльзом Бэсси (Маттео Андреани)
вчера, 19:35
Адриатическая лига. «Илирия» выиграла у «Спартака Суботица»
вчера, 19:13
«Детройт» подпишет двухсторонний контракт с Уэнделлом Муром и отчислит Колби Джонса (Майкл Скотто)
вчера, 19:10
Эргин Атаман о роли Кеннета Фарида: «Он будет получать 15-20 минут за матч»
вчера, 18:18