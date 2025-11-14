«Хочу стать президентом США». Собеседование Ламело Болла перед драфтом отпугнуло «Миннесоту»
Джон Крочински рассказал о выборе «Миннесоты» на драфте-2020.
В 2020 году «Тимбервулвз» выбрали Энтони Эдвардса первым на драфте. Репортер Джон Крочински поделился деталью работы фронт-офиса.
«Мы знаем, что они взяли Эдвардса. В их анализе была куча причин для этого решения. Но кроме всего прочего было собеседование Ламело Болла. Они пытались понять, насколько он подходит организации. И интервью прошло не слишком удачно.
Один из вопросов касался планов Болла на жизнь после баскетбольной карьеры. И он сказал, что хочет стать президентом США».
Болл был выбран «Шарлотт» под 3-м номером.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Zach Lowe Show
