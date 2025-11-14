  • Спортс
Энтони Эдвардс учится зарабатывать фолы и менять темп, изучая записи Джеймса Хардена 2018-2019 годов

Эдвардс хочет научиться чаще выходить на линию штрафных, наблюдая за Харденом.

Телевизионный комментатор игр «Кингс» Марк Джонс во время матча против «Тимбервулвс» в Сакраменто заявил, что тренер по развитию игроков «Вулвс» Крис Хайнс поделилися с ним информацией, как «Миннесота» работает с Энтони Эдвардсом.

«Хайнс сказал, что пару недель назад он устроил просмотр видео Джеймса Хардена образца 2018-2019 годов, и они изучали темп Хардена, смену темпа, смену направления и его способность зарабатывать фолы. Тренерский штаб «Миннесоты» считает, что если Эдвардс сможет выходить на линию штрафных дополнительно еще несколько раз, возможно, столько же, сколько Шэй Гилджес-Александер, то это позволит выйти на новый уровень не только ему, но и всей команде», – сказал Джонс.

Джеймс Харден лидировал в НБА по количеству попыток и реализованным штрафным броскам в семи из восьми сезонов с 2012 по 2020 годы. За этот период Харден входил в десятку претендентов на награду MVP во всех восьми сезонах, шесть раз финишировал в топ-5, один раз был третьим, дважды – вторым и один раз стал MVP.

В сезоне-2018/19 Харден набирал рекордные за карьеру 36,1 очка, выходя на линию штрафных в среднем 11 раз за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
