«Страховая отказалась страховать». Мария Лопатова рассказала о сгоревшем в 2017 году доме в Лос-Анджелесе на фоне нынешних событий
«Мой дом в ЛА, который мы купили в 2015, наша страховая отказалась страховать. Именно обьясняя, что дом находится в «high brush area», и это большой для них риск. Если бы мы брали у банка займ на покупку дома, то страховка была бы обязательна (ибо банк технически владеет домом), и было на усмотрение банка. Скорее бы всего, банк бы отказал в займе (ипотека) . Но мы купили на свой страх и риск за cash. Так в Америке это называют. Это не значит, что мы принесли наличные, просто банковским переводом. Сейчас законы поменялись, и страховка обязательна, и есть California Fair Plan, о которой, кстати, в 2015 наш страховой агент умолчал. Мы думали их судить, конечно. Но в том состоянии горя было невозможно найти силы этим заниматься. Надо было выжить. Свой ущерб я оцениваю в 7-8 миллионов…» – написала супруга Андрея Кириленко в соцсетях.
Марию Лопатову попросили рассказать о полученном опыте на фоне событий в Лос-Анджелесе, несколько районов которого охвачены пламенем.
По предварительной оценке, общий ущерб и экономические потери составят, по ряду оценок, уже более 135 миллиардов долларов.
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