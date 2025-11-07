10

«Даллас» рассмотрит варианты использования Клэя Томпсона в обменах

По сообщению репортера Джоуи Мистретты, «Даллас» оценит возможность использования защитника Клэя Томпсона в обменах до дедлайна.

4-кратный чемпион НБА перешел в команду летом 2024 года. Томпсон набирает 8,5 очка, 3,1 подбора и 1,8 передачи в этом сезоне, реализуя 29,2% трехочковых бросков и 34,2% попыток с игры.

Интерес на рынке обменов привлекает центровой «Мэверикс» Дэниэл Гэффорд, среди претендентов – «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
