Кон Книппел устроил домашний ужин для «Шарлотт» по случаю игры в родном Милуоки

Вчера Новичок «Шарлотт » Кон Книппел получил возможность сыграть в своем родном Милуоки впервые в своей молодой карьере.

За день до матча с «Бакс» Книппел пригласил всю команду «Хорнетс» в дом своей семьи.

«Было странно ехать на командном автобусе по своей улице, домой. Куча игроков НБА в моем доме. Там было много рослых людей, но моей семье это понравилось. Моим братьям – определенно.

Мэйсон [Пламли], один из наших ветеранов, ему 35, и это его 13-й год в НБА . И он такой: «Я никогда раньше такого не делал, никогда не был дома у товарища по команде». Было круто услышать от него такое. Это были особенные полтора часа для нас», – поделился Книппел перед игрой в пятницу вечером.

Команда также произвела впечатление на маму новичка.

«Эти ребята такие славные», – сказала мать Кона, Шари. – «Они молодые и были так добры к моим младшим сыновьям... Это был просто отличный опыт, настоящее яркое воспоминание».

В самом матче Кон Книппел набрал рекордные для себя 32 очка, но «Хорнетс» уступили «Бакс» со счетом 134:147 в овертайме.