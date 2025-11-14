«Счет – 90:86». Педро Мартинес провел 3-секундную пресс-конференцию после проигрыша «Парижу»
«Валенсия» потерпела тяжелое поражение в выездном матче Евролиги в четверг, проиграв «Парижу» 86:90.
Испанская команда контролировала ход игры и вела в счете большую часть 40 минут, имея преимущество в 7 очков (86:79) менее чем за три минуты до конца четвертой четверти.
Однако в концовке команда не набрала ни одного очка, в то время как «Париж» совершил победный рывок 11:0, обеспечив себе домашнюю победу.
После игры главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес, явно расстроенный исходом матча, провел одну из самых кратких послематчевых пресс-конференций в истории.
«Прямо здесь?» – спросил Мартинес, жестом указав на почти пустой зал для пресс-конференций, как бы подтверждая, действительно ли от него ждут комментариев.
Затем он добавил: «Счет 90:86», встал и покинул зал.
После этого поражения «Валенсия» опустилась на седьмое место в турнирной таблице Евролиги с результатом 6-5.