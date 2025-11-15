  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кон Книппел набрал 32 очка, включая два важных трехочковых в концовке четвертой четверти матча против «Милуоки»
Видео
7

Кон Книппел набрал 32 очка, включая два важных трехочковых в концовке четвертой четверти матча против «Милуоки»

Кон Книппел набрал 32 очка в игре против «Милуоки» (новый рекорд карьеры).

Форвард «Шарлотт» Кон Книппел обновил собственный рекорд результативности в матче против «Милуоки». В активе 20-летнего баскетболиста 32 очка (12 из 20 с игры, 4 из 9 из-за дуги, 4 из 5 штрафных), а также 3 подбора, 3 передачи и 3 перехвата (предыдущий рекорд – 30 очков, набранные неделю назад в матче с «Майами»).

Книппел реализовал два трехочковых на последних минутах, которые сравняли счет в основное время: первый за 1:34 до конца (125:125), а второй установил счет 129:129 за 21 секунду до сирены. Второй трехочковый Книппел забил, забрав отскок после того, как форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес смазал данк.

В последней атаке четвертой четверти форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо запустил «сквозняк» со средней. Матч перешел в овертайм, который закончился победой «Милуоки» – 147:134.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoШарлотт
logoЯннис Адетокумбо
logoБаскетбол - видео
logoКон Книппел
logoМилуоки
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел вырвался на 1-ю строчку, Ви Джей Эджкомб потерял место в тройке лучших
13 ноября, 07:32
Джей Джей Редик о победе над «Хорнетс»: «Мы проделали отличную работу. Сдержать одну из Топ-10 атак лиги, позволив ей набрать всего 38 очков за две четверти – это сложная задача»
11 ноября, 14:47
«Майами» обновил клубный рекорд по набранным очкам за одну четверть в матче с «Шарлотт» – 53
8 ноября, 05:10
Главные новости
Сергей Кущенко: «УНИКС – ЦСКА – на данный момент лучшая игра сезона»
9 минут назад
«Новый Орлеан» уволил главного тренера Уилли Грина
21 минуту назадФото
Андреас Пистиолис: «Сегодня совершили больше потерь, чем передач, проиграли из-за собственных ошибок»
34 минуты назад
Единая лига ВТБ. 46 очков Бингэма и Рейнольдса помогли УНИКСу победить ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил МБА-МАИ и другие результаты
34 минуты назад
Джей Джей Редик: «В последних матчах против Дончича защищаются игроки уровня защитных сборных, нам надо лучше выводить его на позиции»
44 минуты назад
Велимир Перасович: «ЦСКА хорошо защищался, играл жестко, это физически сильная команда. Вынуждали нас атаковать из-за дуги, а у нас не шли дальние броски»
сегодня, 14:59
Алексей Швед о победе над ЦСКА: «Не могу сказать, что сыграли отлично, можем гораздо лучше»
сегодня, 14:55
Желько Обрадович: «Игроки не думают о баскетболе. Сидят в телефонах перед матчем и после него»
сегодня, 14:15
Леброн Джеймс может дебютировать в своем 23-м сезоне в НБА на следующей неделе
сегодня, 14:08
Никола Йокич может пропустить встречу с «Миннесотой» из-за растяжения левого запястья
сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Ростислав Вергун: «Хотеть и сделать – разные вещи. У меня осталось много вопросов к своей команде»
сегодня, 14:37
Йовица Арсич: «У «Енисея» уже 4 победы подряд, болельщики продолжали верить в нас, что сильно помогло»
сегодня, 14:30
«Олимпиакос» интересуется Малакаем Флинном и Джаредом Харпером
сегодня, 13:30
Чемпионат Греции. «Марусси» встретится с АЕКом, «Кардицас» сыграет с «Перистери»
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» сыграет с «Петким Спор», «Мерсин» встретится с «Тюрк Телеком»
сегодня, 08:51
Чемпионат Франции. «Бурк» примет «Париж», «Страсбур» сыграет с «Булазаком» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Удине» примет «Дертону», «Ваноли Кремона» сыграет с «Триестом»
сегодня, 12:30
ACB. «Сарагоса» встретится с «Уникахой», «Гран-Канария» примет «Ховентуд» и другие матчи
сегодня, 12:30
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Илирию», «Босна Роял» встретится со «Спартаком Суботица»
сегодня, 09:28
Ленард Миллер «подарил» Расселлу Уэстбруку трипл-дабл, запустив «сквозняк» на последних секундах матча
сегодня, 11:39Видео