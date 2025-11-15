Кон Книппел набрал 32 очка, включая два важных трехочковых в концовке четвертой четверти матча против «Милуоки»

Кон Книппел набрал 32 очка в игре против «Милуоки» (новый рекорд карьеры).

Форвард «Шарлотт » Кон Книппел обновил собственный рекорд результативности в матче против «Милуоки ». В активе 20-летнего баскетболиста 32 очка (12 из 20 с игры, 4 из 9 из-за дуги, 4 из 5 штрафных), а также 3 подбора, 3 передачи и 3 перехвата (предыдущий рекорд – 30 очков, набранные неделю назад в матче с «Майами»).

Книппел реализовал два трехочковых на последних минутах, которые сравняли счет в основное время: первый за 1:34 до конца (125:125), а второй установил счет 129:129 за 21 секунду до сирены. Второй трехочковый Книппел забил, забрав отскок после того, как форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес смазал данк.

В последней атаке четвертой четверти форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо запустил «сквозняк» со средней. Матч перешел в овертайм, который закончился победой «Милуоки» – 147:134.