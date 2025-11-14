Маскот «Сиксерс» отшатнулся от Джейлена Брауна, боясь встречи с его волосами
В трансляцию матча «Филадельфия» – «Бостон» попал забавный момент с участием форварда «Селтикс» Джейлена Брауна.
Маскот «Сиксерс» отшатнулся и убежал от Брауна, чтобы форвард не измазал его краской со своих волос.
Браун регулярно становится героем курьезов из-за этой краски, ранее его жертвами стали минимум трое игроков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
