  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Диллон Брукс: «В серии с «Лейкерс» у меня не пошел бросок. Генменеджер «Мемфиса» сказал мне сократить количество»
0

Диллон Брукс: «В серии с «Лейкерс» у меня не пошел бросок. Генменеджер «Мемфиса» сказал мне сократить количество»

Диллон Брукс критически отозвался о генменеджере «Мемфиса».

Экс-игрок «Мемфиса» Диллон Брукс назвал момент, когда последний раз чувствовал неуверенность на площадке.

«Наверное, это серия против «Лейкерс» (в составе «Гризлис» в 2023 году). У меня совсем не пошел бросок. Генеральный менеджер (Зак Клейман) сказал мне исполнять только шесть попыток за игру, что определенно не сделало меня более уверенным. 

Всегда чувствуешь вот эту энергетику, исходящую от руководства и тренеров. Даже если вы работаете и уделяете время вопросу, бросок не приходит. Наверное, это и был последний раз. При этом у меня не было никаких проблем с товарищами по команде.

Потом у меня был турнир за сборную. Я просто работал, работал и работал, чтобы вернуться к привычному состоянию», – заявил форвард «Санз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Зак Клейман
logoМемфис
logoНБА
logoФиникс
logoДиллон Брукс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Диллон Брукс оштрафован НБА на 25 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:45
Блок-шот Ника Ричардса и передача Донована Митчелла стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:55Видео
Диллон Брукс попал сложный бросок в падении, повторив мем из «Гриффинов»
вчера, 06:40Видео
Главные новости
Сергей Кущенко: «УНИКС – ЦСКА – на данный момент лучшая игра сезона»
10 минут назад
«Новый Орлеан» уволил главного тренера Уилли Грина
22 минуты назадФото
Андреас Пистиолис: «Сегодня совершили больше потерь, чем передач, проиграли из-за собственных ошибок»
35 минут назад
Единая лига ВТБ. 46 очков Бингэма и Рейнольдса помогли УНИКСу победить ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил МБА-МАИ и другие результаты
35 минут назад
Джей Джей Редик: «В последних матчах против Дончича защищаются игроки уровня защитных сборных, нам надо лучше выводить его на позиции»
45 минут назад
Велимир Перасович: «ЦСКА хорошо защищался, играл жестко, это физически сильная команда. Вынуждали нас атаковать из-за дуги, а у нас не шли дальние броски»
сегодня, 14:59
Алексей Швед о победе над ЦСКА: «Не могу сказать, что сыграли отлично, можем гораздо лучше»
сегодня, 14:55
Желько Обрадович: «Игроки не думают о баскетболе. Сидят в телефонах перед матчем и после него»
сегодня, 14:15
Леброн Джеймс может дебютировать в своем 23-м сезоне в НБА на следующей неделе
сегодня, 14:08
Никола Йокич может пропустить встречу с «Миннесотой» из-за растяжения левого запястья
сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Ростислав Вергун: «Хотеть и сделать – разные вещи. У меня осталось много вопросов к своей команде»
сегодня, 14:37
Йовица Арсич: «У «Енисея» уже 4 победы подряд, болельщики продолжали верить в нас, что сильно помогло»
сегодня, 14:30
«Олимпиакос» интересуется Малакаем Флинном и Джаредом Харпером
сегодня, 13:30
Чемпионат Греции. «Марусси» встретится с АЕКом, «Кардицас» сыграет с «Перистери»
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» сыграет с «Петким Спор», «Мерсин» встретится с «Тюрк Телеком»
сегодня, 08:51
Чемпионат Франции. «Бурк» примет «Париж», «Страсбур» сыграет с «Булазаком» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Удине» примет «Дертону», «Ваноли Кремона» сыграет с «Триестом»
сегодня, 12:30
ACB. «Сарагоса» встретится с «Уникахой», «Гран-Канария» примет «Ховентуд» и другие матчи
сегодня, 12:30
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Илирию», «Босна Роял» встретится со «Спартаком Суботица»
сегодня, 09:28
Ленард Миллер «подарил» Расселлу Уэстбруку трипл-дабл, запустив «сквозняк» на последних секундах матча
сегодня, 11:39Видео