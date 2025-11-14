Девин Букер (33) и Диллон Брукс (32) привели «Финикс» к пятой победе подряд
Защитник Девин Букер и форвард Диллон Брукс помогли «Санс» обыграть «Пэйсерс» и одержать пятую победу подряд.
Букер реализовал 12 из 22 бросков с игры (3 из 10 трехочковых, 6 из 6 штрафных) и добавил к этому 7 передач и 5 подборов. Брукс попал 12 из 18, включая 3 из 7 из-за дуги. Процент попаданий «Финикса» с игры был значительно выше 60% вплоть до второй половины четвертой четверти.
«Санс» вели 20 очков в начале третьей четверти, но «Пэйсерс» сократили отрыв до 73:83 спустя несколько минут. «Финикс» ответил рывком 16:0 – ключевым моментом которого стали 10 подряд очков Букера – и оформил преимущество 106:84 перед заключительной 12-минуткой.
«Санс» довели матч до разгромной победы – 133:98.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
