Девин Букер (33) и Диллон Брукс (32) привели «Финикс» к пятой победе подряд

Защитник Девин Букер и форвард Диллон Брукс помогли «Санс» обыграть «Пэйсерс» и одержать пятую победу подряд.

Букер реализовал 12 из 22 бросков с игры (3 из 10 трехочковых, 6 из 6 штрафных) и добавил к этому 7 передач и 5 подборов. Брукс попал 12 из 18, включая 3 из 7 из-за дуги. Процент попаданий «Финикса » с игры был значительно выше 60% вплоть до второй половины четвертой четверти.

«Санс» вели 20 очков в начале третьей четверти, но «Пэйсерс» сократили отрыв до 73:83 спустя несколько минут. «Финикс» ответил рывком 16:0 – ключевым моментом которого стали 10 подряд очков Букера – и оформил преимущество 106:84 перед заключительной 12-минуткой.

«Санс» довели матч до разгромной победы – 133:98.