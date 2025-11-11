Грэйсон Аллен забросил 10 трехочковых, обновив рекорд карьеры по очкам (42)

В матче против «Нового Орлеана» защитник «Финикса» Грэйсон Аллен набрал 42 очка, установив новый рекорд карьеры (предыдущим лучшим результатом были 40 очков в матче «Юты», за которую тогда выступал Аллен, и «Клипперс» в 2019-м году).

30-летний защитник реализовал 10 из 15 дальних попыток, побив рекорд по трехочковым среди игроков «Санс». Всего он попал 12 из 17 бросков с игры, 8 из 10 штрафных, а также записал на свой счет 2 подбора, 4 передачи и 3 перехвата.

Встреча закончилась разгромной победой «Финикса » – 121:98.