Диллон Брукс попал сложный бросок в падении, повторив мем из «Гриффинов»
В матче против «Индианы» форвард «Финикса» Диллон Брукс заработал «2+1», реализовав сложный бросок в падении.
Пользователи соцсетей сравнили движение Брукса с картинкой-мемом, на которой изображен Питер Гриффин из мультсериала «Гриффины».
По итогам встречи на счету Брукса 32 очка, «Санс» вынесли «Пэйсерс» (133:98).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
