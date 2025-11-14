Диллон Брукс попал сложный бросок в падении, повторив мем из «Гриффинов»

В матче против «Индианы» форвард «Финикса » Диллон Брукс заработал «2+1», реализовав сложный бросок в падении.

Пользователи соцсетей сравнили движение Брукса с картинкой-мемом, на которой изображен Питер Гриффин из мультсериала «Гриффины».

По итогам встречи на счету Брукса 32 очка, «Санс» вынесли «Пэйсерс» (133:98).