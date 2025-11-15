1

Диллон Брукс оштрафован НБА на 25 тысяч долларов за неприличный жест

Диллон Брукс оштрафован за непристойный жест.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс оштрафован НБА на 25 000 долларов за неприличный жест на игровой площадке.

Инцидент произошел за 54 секунды до конца первой половины домашнего матча «Санз» против «Пэйсерс». После сирены баскетболист сам сказал, что ожидает наказания от НБА на 25 тысяч, но доволен тем, что выплеснул эмоции.

В дебютном сезоне за «Финикс» средняя результативность Диллона составляет 20,3 очка.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
