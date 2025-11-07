Тони Паркер стал главным тренером юниорской сборной Франции U17

Тони Паркер начал тренерскую карьеру.

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита начнет свою тренерскую карьеру с юниорской сборной Франции (U17).

Бывший баскетболист посвятил это решение памяти своего отца, ушедшего из жизни в начале октября. До этого Паркер занимался руководством «Виллербаном », владельцем которого является.

«Скучаю по площадке, адреналину, вызовам, конкуренции. Работа во фронт-офисе интересная, но не так близка к баскетболу.

Передам управленческие обязанности собранной мною команде и полностью займусь тренерской деятельностью, она требует полного внимания. Таких же усилий, как в игровой карьере», – поделился Паркер .

Знаменитый игрок советовался с Греггом Поповичем по этому поводу, и его бывший тренер одобрил выбор и предложил полностью вложиться в это карьерное начинание.

Паркер проходит необходимую сертификацию и планирует провести время с тренерскими штабами «Никс» и «Реала ». Его конечная цель – тренировать в НБА или в Европе на высшем уровне.