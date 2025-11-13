  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейсон Кидд об отставке Нико Харрисона: «Будем надеяться, что нам не придется больше сталкиваться с этой ситуацией, парни стараются, отношение к ним неуважительное»
24

Джейсон Кидд об отставке Нико Харрисона: «Будем надеяться, что нам не придется больше сталкиваться с этой ситуацией, парни стараются, отношение к ним неуважительное»

Джейсон Кидд прокомментировал увольнение Нико Харрисона.

Перед отставкой генменеджера «Далласа» Нико Харрисона ситуация с болельщиками окончательно накалилась. Игроки признавались, что предпочитают играть в гостях, потому что призывы уволить менеджера и общий негатив, продолжавшийся в клатче, угнетал их.

«Будем надеяться, что нам не придется больше сталкиваться с этой ситуацией, парни стараются, отношение к ним неуважительное. Выкрики, когда мы бросаем штрафные. Фанатам удалось донести свою точку зрения, надо двигаться дальше.

У нас игроки на 100 миллионов сидят на скамейке в уличной одежде. Хорошо бы учитывать это.

Тяжело удерживать баскетболистов в команде, когда они не чувствуют себя как дома. Надеюсь, это изменится.

Все работают, чтобы вернуться на площадку. Хотят выступать. Прогресс хороший. Кайри Ирвинг трудится изо всех сил, выкладывается ментально и физически. Помогает команде своим присутствием и влиянием в раздевалке. Надеемся на скорое возвращение Энтони Дэвиса и Дерека Лайвли.

Купер Флэгг очень зрелый для 18-летнего. Хочет побеждать и желает успеха одноклубникам», – поделился главный тренер Джейсон Кидд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцети репортера Ноа Вебера
logoДжейсон Кидд
logoДаллас
logoКайри Ирвинг
logoНБА
logoДерек Лайвли
logoЭнтони Дэвис
Нико Харрисон
logoКупер Флэгг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Жаль наших болельщиков». От «Далласа» плюется даже Дирк Новицки
8 ноября, 17:10
Клэй Томпсон: «1-м номерам драфта обычно сразу нужно спасать клуб. Сказал Флэггу, что в первый год может позволить себе что угодно»
31 октября, 15:15
«Полиция!» Кайри Ирвинг хотел сыграть 1 на 1 против Энтони Дэвиса, Джейсону Кидду пришлось вмешаться
19 октября, 04:48Видео
Главные новости
Лоуренс Фрэнк: «У Кавая дело не ограничивается растяжением голеностопа. У него также серьезное растяжение стопы»
2 минуты назад
«Не думаю, что кто-либо из этих парней смог бы нас остановить». Джон Уолл считает, что его связка с Билом сильнее бэккортов «Кливленда» и «Филадельфии»
сегодня, 18:12
Зайон Уильямсон получил разрешение на контактные тренировки
сегодня, 17:47
Энтони Дэвис не намерен требовать обмена после ухода Нико Харрисона (Марк Стейн)
сегодня, 17:23
НБА. «Кливленд» встретится с «Торонто», «Финикс» примет «Индиану»
сегодня, 17:05
Брайан Уиндхорст: «Не слышал, чтобы Джа Морэнт был доступен для обмена»
сегодня, 16:58
Джо Лэйкоб: «Стефен Карри может стать Томом Брэди от НБА»
сегодня, 15:59
Новое руководство «Далласа» рассматривает возможность радикальных изменений в составе. Марк Кьюбан вернулся к участию в управлении (SI)
сегодня, 15:16
Антон Юдин о конфликте с Кириллом Елатонцевым: «Это не совсем мужское поведение. Думаю, в ближайших матчах мы в составе «Локо» вряд ли его увидим»
сегодня, 14:19
Купер Флэгг о Дирке Новицки: «Он дал понять, что всегда будет меня поддерживать»
сегодня, 13:47
Ко всем новостям
Последние новости
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
25 минут назад
«Я играл за сборную с переломанным носом и надорванными связками голеностопа». Джанан Муса ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета
43 минуты назад
Жорди Бертомеу планирует создать первую в Европе баскетбольную мультиклубную структуру (Meridian Sport)
сегодня, 16:38
«Олимпиакос» изучает рынок разыгрывающих после травмы Кинана Эванса
сегодня, 16:20
Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 15:34
Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке и пропустит игру с «Олимпиакосом»
сегодня, 14:50
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном
сегодня, 14:34
Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»
сегодня, 14:04
АЕК подписал контракт с Грегом Брауном
сегодня, 13:34Фото
Кассиус Уинстон стал MVP 7-го тура Еврокубка, награда в 3-й раз подряд досталась игроку «Хапоэля Иерусалим»
сегодня, 12:01Фото