Джейсон Кидд об отставке Нико Харрисона: «Будем надеяться, что нам не придется больше сталкиваться с этой ситуацией, парни стараются, отношение к ним неуважительное»

Джейсон Кидд прокомментировал увольнение Нико Харрисона.

Перед отставкой генменеджера «Далласа » Нико Харрисона ситуация с болельщиками окончательно накалилась. Игроки признавались, что предпочитают играть в гостях, потому что призывы уволить менеджера и общий негатив, продолжавшийся в клатче, угнетал их.

«Будем надеяться, что нам не придется больше сталкиваться с этой ситуацией, парни стараются, отношение к ним неуважительное. Выкрики, когда мы бросаем штрафные. Фанатам удалось донести свою точку зрения, надо двигаться дальше.

У нас игроки на 100 миллионов сидят на скамейке в уличной одежде. Хорошо бы учитывать это.

Тяжело удерживать баскетболистов в команде, когда они не чувствуют себя как дома. Надеюсь, это изменится.

Все работают, чтобы вернуться на площадку. Хотят выступать. Прогресс хороший. Кайри Ирвинг трудится изо всех сил, выкладывается ментально и физически. Помогает команде своим присутствием и влиянием в раздевалке. Надеемся на скорое возвращение Энтони Дэвиса и Дерека Лайвли.

Купер Флэгг очень зрелый для 18-летнего. Хочет побеждать и желает успеха одноклубникам», – поделился главный тренер Джейсон Кидд .