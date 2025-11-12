14

Нико Харрисон призывал Энтони Дэвиса вернуться на площадку, игнорируя риск разрыва «ахилла»

Нико Харрисон уговаривал Дэвиса играть, несмотря на предупреждения врачей.

Бывший генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон, по информации The Athletic, настаивал на досрочном возвращении Энтони Дэвиса после травмы икроножной мышцы, несмотря на предупреждения медицинского штаба о риске разрыва ахиллова сухожилия.

Отмечается, что сам Дэвис также стремился как можно скорее выйти на паркет, и Харрисон его в этом поддерживал. Однако врачи команды выступили против, указав на высокий риск разрыва «ахилла» в случае поспешного возвращения.

Поражение от «Милуоки» 11 нобяря стало уже шестой подряд игрой, которую Дэвис пропустил из-за растяжения мышцы левой икроножной мышцы.

«Даллас» не называет конкретных сроков возвращения Энтони Дэвиса

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
