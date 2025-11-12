Нико Харрисон призывал Энтони Дэвиса вернуться на площадку, игнорируя риск разрыва «ахилла»

Нико Харрисон уговаривал Дэвиса играть, несмотря на предупреждения врачей.

Бывший генеральный менеджер «Далласа » Нико Харрисон, по информации The Athletic, настаивал на досрочном возвращении Энтони Дэвиса после травмы икроножной мышцы, несмотря на предупреждения медицинского штаба о риске разрыва ахиллова сухожилия.

Отмечается, что сам Дэвис также стремился как можно скорее выйти на паркет, и Харрисон его в этом поддерживал. Однако врачи команды выступили против, указав на высокий риск разрыва «ахилла» в случае поспешного возвращения.

Поражение от «Милуоки» 11 нобяря стало уже шестой подряд игрой, которую Дэвис пропустил из-за растяжения мышцы левой икроножной мышцы.

«Даллас» не называет конкретных сроков возвращения Энтони Дэвиса