«Даллас» официально объявил об увольнении Нико Харрисона

Нико Харрисон покинул пост генерального менеджера «Далласа».

«Даллас» официально объявил об уходе Нико Харрисона с поста генерального менеджера. Его обязанности временно будут выполнять совместно Майкл Финли и Мэтт Риккарди.

В связи с этим владелец «Маверикс» Патрик Дюмон обратился к болельщикам клуба с открытым письмом.

«30 мая 2024 года «Даллас» выиграл финал Западной конференции. Мы не достигли конечной цели в Финале НБА, но все мы были согласны, что будущее команды выглядело светлым. Как болельщики этой франшизы, вы имеете полное право требовать от нас стремления к успеху.

Никто в организации «Маверикс» не доволен началом сезона, который все мы считали многообещающим. Ваши ожидания от команды высоки, и я полностью их разделяю. Когда результаты не оправдывают ожиданий, моя обязанность – действовать. Я принял решение расстаться с генеральным менеджером Нико Харрисоном.

Хотя большая часть сезона-2025/26 еще впереди и я знаю, что наши игроки глубоко преданы культуре побед, это решение было необходимым для движения франшизы в правильном направлении.

Я понимаю, насколько тяжелыми стали последние несколько месяцев. Пожалуйста, знайте: я полностью привержен успеху «Маверикс», – заявил Дюпон.

