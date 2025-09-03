Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»

Дирк Новицки рассказал, какой совет дал бы Куперу Флэггу.

Легендарный форвард «Далласа » не встречался с 1-м номером драфта-2025 лично, но обменялся сообщениями. Новицки рассказал, какой совет дал бы новичку.

«Будь внимательным. Продолжай учиться у ветеранов. В команде невероятные баскетболисты – Кайри Ирвинг , Клэй Томпсон . Энтони Дэвис . Столько полезных знаний. Как они готовятся к матчам, мероприятиям и значимым событиям? Что едят? Как работают с медиа?

Я сам многое взял от Майкла Финли и Стива Нэша .

Таким будет мой совет. Научись всему, чему можешь. Впитай это, но найди свой подход, режим и стиль лидерства. Нет одного универсального метода. В команде сразу видно, если это не твое, если ты выглядишь фальшиво. Надо быть естественным.

Переход в лигу не будет простым. Лучшая лига в мире. Разберись с мелочами и двигайся вперед», – заключил Новицки.