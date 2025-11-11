Купер Флэгг повторил достижение Леброна, который был самым молодым в истории НБА, кто набрал 25 и более очков
Купер Флэгг повторил достижение Леброна Джеймса.
Первый номер драфта Купер Флэгг из «Далласа» в матче с «Милуоки» (114:116) обновил личный рекорд результативности в НБА – 26 очков.
По данным ESPN Research, в возрасте 18 лет и 324 дней Флэгг повторил достижение Леброна Джеймса, который был самым молодым игроком, набравшим более 25 очков в игре НБА.
За 35 минут новичок также записал в свой актив 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата при 9/15 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Тима Макмана
