Купер Флэгг повторил достижение Леброна, который был самым молодым в истории НБА, кто набрал 25 и более очков

Купер Флэгг повторил достижение Леброна Джеймса.

Первый номер драфта Купер Флэгг из «Далласа » в матче с «Милуоки» (114:116) обновил личный рекорд результативности в НБА – 26 очков.

По данным ESPN Research, в возрасте 18 лет и 324 дней Флэгг повторил достижение Леброна Джеймса , который был самым молодым игроком, набравшим более 25 очков в игре НБА.

За 35 минут новичок также записал в свой актив 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата при 9/15 с игры.