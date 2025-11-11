Тим Макман допускает обмен Дэвиса: «В какой-то момент фокус сменится на выстраивание команды вокруг Купера Флэгга»

Энтони Дэвис может быть снова обменян .

По мнению инсайдера ESPN Тима Макмана, «Даллас » может обменять звездного форварда Энтони Дэвиса , которого получил в сделке с «Лейкерс» по Луке Дончичу.

Журналист считает, что в случае увольнения генменеджера Нико Харрисона техасцы по мере развития неудачного сезона рассмотрят возможность усиления команды под Купера Флэгга.

«Сам Нико, конечно, никогда не обменяет Дэвиса. Но «Далласу» повезло с Купером Флэггом . На каком-то этапе, не сказать, что ждать придется очень долго, фокус сменится на выстраивание команды вокруг Купера Флэгга», – заявил Макман.