Стеф Карри: «Мы уже знаем, когда нужно призвать всех к ответственности, не переходя на личности. Придется делать это еще 3-4 раза по сезону»

Стеф Карри описал перемены в действиях «Уорриорз».

«Голден Стэйт» выиграл второй матч бэк-ту-бэк у «Сан-Антонио» после крупного проигрыша «Оклахоме». Джонатан Куминга впервые в сезоне начал встречу на скамейке запасных.

«Когда проигрываешь, нужно определить, что идет не так. Нельзя бояться перемен. Всем нужно быть готовыми адаптироваться.

Команда с высоким уровнем ожиданий не может просто сидеть и ждать позитивных изменений. Нужно работать с ротацией, подходом к матчам, энергией и всем остальным.

Мы давно в деле, хорошо понимаем, когда нужно призвать всех к ответственности, не переходя на личности. Все должны понимать свою часть задач, четко осознавать свое место. Придется делать это еще 3-4 раза по сезону. Таков баскетбол на высочайшем уровне, когда ты на что-то рассчитываешь», – заключил звездный разыгрывающий команды Стеф Карри.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
