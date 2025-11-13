Джимми Батлер: «Встреча с чемпионами привела нас в чувство. Сумели вернуть сплоченность и радость от игры»

Джимми Батлер прокомментировал победу над «Сперс».

«Голден Стэйт» одержал важную победу в выездном матче бэк-ту-бэк против «Сан-Антонио» (125:120). Вчера команда крупно уступила «Оклахоме».

Форвард Джимми Батлер стал самым эффективным в нападении, реализовав 58,3% бросков с игры и 71,4% (5 из 7) из-за дуги. На его счету 28 очков, 8 передач, 6 подборов и 3 перехвата за 34 минуты.

«Встреча с чемпионской командой привела нас в чувство. Нам нужно выходить на подобный уровень, если мы действительно думаем о титуле.

Мы должны сплоченно действовать на обеих сторонах площадки, испытывать радость от баскетбола и совместной игры. В этой встрече нам удалось вернуть что-то такое», – заключил Батлер.