  Никола Йокич набрал 55+12+6 и установил рекорд для центровых в НБА по очкам за стартовую четверть (25)
Никола Йокич набрал 55+12+6 и установил рекорд для центровых в НБА по очкам за стартовую четверть (25)

Никола Йокич провел статистически рекордный матч.

Никола Йокич обеспечил своей команде победу над «Клипперс» – 130:116.

На счету сербского центрового «Наггетс» 55 очков, 12 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот. Йокич добился этих показателей за 34 минуты на площадке. Центровой реализовал 78,3% бросков с игры (18 из 23), 83,3% трехочковых (5 из 6) и 87,5% штрафных (14 из 16).

Серб закончил первую четверть с 25 очками, что является лучшим результатом для центровых в истории лиги.

55 очков повторили рекорд результативности этого сезона, который ранее установил Шэй Гилджес-Александер в игре с 2 овертаймами. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Real Sports
