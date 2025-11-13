Дабл-дабл Джарретта Аллена (30+10) помог «Кливленду» уверенно обыграть «Майами»

В отсутствие травмированного Бэма Адебайо центровой «Кливленда» Джарретт Аллен стал главным фактором победы над «Хит».

На счету «большого» 30 очков (12 из 20 с игры, 6 из 7 с линии), 10 подборов и 2 передачи. Аллен стал самым результативным игроком матча.

Со стороны «Майами» ему ответил Норман Пауэлл, в активе которого 27 очков (10 из 18 с игры, 5 из 10 из-за дуги) и 5 передач.

Российский центровой Влад Голдин попал в заявку «Хит», но не принял участия в матче по решению тренера.