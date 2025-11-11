Уиггинс исполнил победный данк за 0,4 секунды до завершения овертайма матча с «Кавальерс»

Эндрю Уиггинс стал автором победного данка на последней секунде овертайма.

«Майами » вырвал победу у «Кливленда » – 140:138 ОТ.

Победный данк за 0,4 секунды до завершения овертайма исполнил Эндрю Уиггинс , который забросил с навеса Николы Йовича. Серб вводил мяч из-за боковой линии.

На счету канадца 23 очка, 2 подбора и 5 передач при 8/13 с игры.