Уиггинс исполнил победный данк за 0,4 секунды до завершения овертайма матча с «Кавальерс»
Эндрю Уиггинс стал автором победного данка на последней секунде овертайма.
«Майами» вырвал победу у «Кливленда» – 140:138 ОТ.
Победный данк за 0,4 секунды до завершения овертайма исполнил Эндрю Уиггинс, который забросил с навеса Николы Йовича. Серб вводил мяч из-за боковой линии.
На счету канадца 23 очка, 2 подбора и 5 передач при 8/13 с игры.
