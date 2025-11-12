  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Менеджер НБА: «У «Далласа» есть Флэгг, но команда старая и без драфт-пиков. Дюмон вряд ли согласится сделать еще два шага назад, для новых владельцев это тяжело»
19

Менеджер НБА: «У «Далласа» есть Флэгг, но команда старая и без драфт-пиков. Дюмон вряд ли согласится сделать еще два шага назад, для новых владельцев это тяжело»

В НБА ждут обмена Энтони Дэвиса.

Увольнение генменеджера Нико Харрисона из «Мэверикс» может означать смену направления движения команды. В НБА ждут возможного обмена центрового Энтони Дэвиса. Клуб не контролирует свои драфт-пики 1-го раунда с 2027 по 2030 год включительно.

«У них есть Флэгг, но команда старая и без драфт-пиков. Им нужно сделать 2 шага назад. Быть терпеливыми. Слить этот сезон. Но Дюмон вряд ли пойдет на это, для новых владельцев это слишком противоестественно», – рассудил один из менеджеров Запада НБА.

«У команд больше нет вариантов работать сразу на 2 окна возможностей. Но на данный момент я уже не представляю, что именно они могут получить за Энтони Дэвиса», – заключил другой специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoДаллас
Патрик Дюмон
logoЭнтони Дэвис
Тим Макмэн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэмс Чарания: «Идею обменять Луку Дончича подал Нико Харрисон. После финала Патрик Дюмон считал его баскетбольным гением»
сегодня, 03:59
«Даллас» официально объявил об увольнении Нико Харрисона
вчера, 17:45
«Даллас» рассматривает кандидатуру Денниса Линдсея на должность генерального менеджера (Марк Стейн)
вчера, 16:10
Главные новости
Костас Слукас первым в истории Евролиги превысил отметку в 10 000 сыгранных минут
6 минут назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» примет «Бетсити Парму»
сегодня, 11:58
Евролига. «Олимпиакос» примет «Жальгирис», «Бавария» встретится с «Барселоной»
сегодня, 11:58
Джа Морэнт: «Был неприятно поражен количеством своих потерь»
сегодня, 11:57
Паоло Банкеро: «Пока рано бить тревогу, но надо бы уже начать побеждать»
сегодня, 11:22
Антониус Кливленд: «Майк Джеймс и Дарран Хиллиард сказали, что мне понравится ЦСКА, и не захочется уходить»
сегодня, 10:50
Ник Нерс: «Пытались купить немного времени минутами Джастина Эдвардса, но у него пошло, так что он остался на площадке»
сегодня, 10:30
Марк Дэйгнолт о победе над «Уорриорз»: «Мы уже выучили эту партию. А Чет Холмгрен отточил свои фундаментальные навыки даже на несвойственной ему позиции»
сегодня, 10:15
«Зачем?» Технический фол Андре Драммонда вызвал недоумение у Тайриза Макси
сегодня, 09:30Видео
Келли Убре и Ноа Клауни – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер пропустит игру с «Виллербаном» из-за утраты в семье
20 минут назад
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Дертону»
сегодня, 11:58
Еврокубок. «Бешикташ» примет «Тренто», «Литкабелис» встретится с «Тюрк Телекомом» и другие матчи
сегодня, 11:58
Джей Джей Редик выставил на продажу свой пентхаус в Бруклине за 6,2 миллиона
сегодня, 11:40Фото
Форвард Джей Ти Тор присоединился к «Реджо-Эмилии»
сегодня, 09:55Фото
Кеннет Фарид оформил дабл-дабл (17+10) в первом матче за «Панатинаикос»
сегодня, 09:45
«Индиана» подписала второй 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом
вчера, 21:31
Еврокубок. «Бурк» разгромил «Ульм», «Арис» уступил «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 20:52
Winline Basket Cup. «Уралмаш» обыграл «Игокеа» в овертайме
вчера, 20:25
Чемпионат Франции. «Булазак» уверенно обыграл «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 20:20