Менеджер НБА: «У «Далласа» есть Флэгг, но команда старая и без драфт-пиков. Дюмон вряд ли согласится сделать еще два шага назад, для новых владельцев это тяжело»

В НБА ждут обмена Энтони Дэвиса.

Увольнение генменеджера Нико Харрисона из «Мэверикс» может означать смену направления движения команды. В НБА ждут возможного обмена центрового Энтони Дэвиса. Клуб не контролирует свои драфт-пики 1-го раунда с 2027 по 2030 год включительно.

«У них есть Флэгг, но команда старая и без драфт-пиков. Им нужно сделать 2 шага назад. Быть терпеливыми. Слить этот сезон. Но Дюмон вряд ли пойдет на это, для новых владельцев это слишком противоестественно», – рассудил один из менеджеров Запада НБА.

«У команд больше нет вариантов работать сразу на 2 окна возможностей. Но на данный момент я уже не представляю, что именно они могут получить за Энтони Дэвиса », – заключил другой специалист.