Евролига. «Олимпиакос» примет «Жальгирис», «Бавария» встретится с «Барселоной»
Сегодня пройдут три матча регулярного сезона Евролиги.
Греческий «Олимпиакос» примет литовский «Жальгирис», немецкая «Бавария» сыграет с испанской «Барселоной».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-2, Жальгирис Литва – 7-2, Црвена Звезда Сербия – 7-3, Олимпиакос Греция – 6-3, Монако – 6-4, Валенсия Испания – 6-4, Панатинаикос Греция – 6-4, Барселона Испания – 5-4, Бавария Германия – 5-4, Реал Испания – 5-5, Виртус Италия – 5-5, Фенербахче Турция – 5-5, Милан Италия – 4-5, Париж Франция – 4-6, Дубай ОАЭ – 4-6, Партизан Сербия – 4-6, Анадолу Эфес Турция – 3-7, Баскония Испания – 3-7, Виллербан Франция – 2-7, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости