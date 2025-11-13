«Я и в детальном разборе игры тебя унижу». Дрэймонд Грин ответил на критику обозревателя Кевина О’Коннора

Дрэймонд Грин устроил острую перепалку с обозревателем НБА Кевином О’Коннором.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин устроил перепалку с обозревателем НБА Кевином О’Коннором после его резкой критики в адрес ветеранов команды.

После разгромного поражения от «Оклахомы» (126:102) О’Коннор в своем блоге написал об упадке «Уорриорз», отметив снижение уровня Грина и склонность Джимми Батлера не проявлять себя в ключевые моменты.

Грин, известный своей откровенностью, ответил прямо в комментариях.

«Я уверен, что знаю в победах куда больше, чем ты. Ты не мог выиграть даже в университетских междусобойчиках, но решил, что стать «обозревателем НБА» – это хорошая идея... И если хочешь устроить детальный разбор игры, я и в этом тебя унижу», – написал четырехкратный чемпион НБА.