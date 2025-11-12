До Нико Харрисона было не дозвониться, пока часть его обязанностей не передали Мэтту Риккарди, генменеджер считал Дрю Холидэя трансферной целью уровня Николы Йокича

Появляются подробности работы Нико Харрисона в «Далласе».

Репортер Тим Като поделился деталями карьеры Нико Харрисона в «Мэверикс». Специалист занял должность генменеджера в 2021 году и был уволен после того, как серия его действий, включая обмен Луки Дончича, не привела к улучшению позиций клуба.

«Всегда были признаки того, что Харрисон был не в своей тарелке в этой роли. В его первые годы менеджеры в лиге удивлялись тому, как сложно было до него дозвониться, пока часть его обязанностей не передали ассистенту Мэтту Риккарди. Некоторые его трансферы были слишком дорогими для клуба, другие могли стать большими ошибками. Харрисон пытался выменять Кайла Кузму за 2 драфт-пика первого раунда и вышел сухим из воды, несмотря на его отчаянные попытки.

Источник в клубе вспомнил документ, в котором Харрисон поставил Дрю Холидэя на один уровень в списке трансферной ценности с Николой Йокичем. В Nike Харрисон отвечал за оценку таланта потенциальных партнеров. Но с самого момента его найма постоянно возникали вопросы о том, насколько его оценки состоятельны для создания конкурентоспособной команды», – сообщил журналист.