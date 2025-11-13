4

Егор Дёмин: «Моя главная задача – чаще проникать в краску»

Егор Дёмин работает над увеличением количества проходов под кольцо.

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин рассказал, над чем сейчас активно работает на тренировках.

«Основная тема, которую я сейчас обсуждаю с тренерами – это как можно чаще проникать в краску. Не хочу называть это проблемой, но именно этого элемента мне не хватало в предыдущих играх.

Все довольны тем, сколько я бросаю, и я сам доволен своими бросками, но у меня было всего один двухочковый за четыре игры – и мне это определенно не нравится.

Для меня как для плеймейкера важно облегчать игру партнерам, и в этом может быть мое преимущество. Каждый раз, заходя в краску, я могу видеть всю оборону и понимать, что мы можем сделать из этой ситуации. Так что, думаю, это сейчас главный акцент – насколько часто я могу проникать в трехсекундную зону», – отметил 19-летний баскетболист.

Егор Дёмин набрал 16 очков, 4 подбора и 5 передач за 28 минут в игре с «Торонто»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: From The Logo with Jimmer Fredette
