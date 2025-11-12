1

Кеннет Фарид оформил дабл-дабл (17+10) в первом матче за «Панатинаикос»

35-летний форвард Кеннет Фарид прилетел в Грецию с Тайваня, чтобы помочь столкнувшемуся с травмами «Панатинаикосу». Эргин Атаман сообщил, что игрок подписал 2-месячный контракт и будет выходить на 15-20 минут.

В первом победном матче против «Парижа» (101:95) Фарид остался на площадке на 23,5 минуты и оформил дабл-дабл – 17 очков, 10 подборов и 3 блок-шота при 5 точных из 9 бросков с игры и 7 из 11 штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoКеннет Фарид
logoЕвролига
logoПариж
logoПанатинаикос
