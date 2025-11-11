Лука Дончич и Остин Ривз оба забросили со своей половины после свистка и стали спорить, чей бросок был круче
Дончич и Ривз попали сверхдальние броски и стали выяснять, чей круче.
В матче против «Шарлотт» защитникам «Лейкерс» Луке Дончичу и Остину Ривзу обоим удались сверхдальние броски со своей половины после остановки игры.
Словенец забил первым, а после попадания Ривза решил пояснить ему, что бросок американца был ближе к кольцу.
Встреча с «Шарлотт» закончилась победой «Лейкерс» (121:111), Дончич отметился 38 очками, Ривз – 24.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Luka Updates в соцсети X
