Лука Дончич и Остин Ривз оба забросили со своей половины после свистка и стали спорить, чей бросок был круче

Дончич и Ривз попали сверхдальние броски и стали выяснять, чей круче.

В матче против «Шарлотт» защитникам «Лейкерс» Луке Дончичу и Остину Ривзу обоим удались сверхдальние броски со своей половины после остановки игры.

Словенец забил первым, а после попадания Ривза решил пояснить ему, что бросок американца был ближе к кольцу.

Встреча с «Шарлотт » закончилась победой «Лейкерс » (121:111), Дончич отметился 38 очками, Ривз – 24.