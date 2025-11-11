NBC Sports: «Если «Мемфис» решит обменять Морэнта, они захотят получить либо другую звезду, чтобы привлекать зрителей, либо целый воз драфт-пиков и молодых игроков»

Курт Хелин из NBC Sports высказал несколько мыслей о возможной сделке по Морэнту.

Обозреватель NBC Sports Курт Хелин поделился соображениями по поводу возможного обмена Морэнта, на фоне сообщений об интересе к нему со стороны «Миннесоты» .

«Это не первый раз, когда «Тимбервулвс» упоминаются как команда, заинтересованная в Морэнте . Тем не менее, источники в лиге сообщили NBC Sports, что интерес к Морэнту на рынке в целом не так силен, по крайней мере, не настолько, насколько хотелось бы «Мемфису», учитывая, какую огромную цену они запросят в обмен.

Морэнт – тот игрок, который продает билеты и майки на маленьком рынке Мемфиса . Его обмен означает кардинальный поворот для франшизы (который также поднимет вопрос о том, не стоит ли им обменять и Джарена Джексона-младшего, на которого будет высокий спрос). Если «Мемфис» решит обменять Морэнта, они захотят получить либо другую звезду, чтобы привлекать зрителей (возможен ли обмен «твоя проблема на мою проблему»?), либо целый воз драфт-пиков и молодых игроков для начала перестройки. Возможно, рынок не сможет предложить им такое, по крайней мере, не на том уровне, на который надеется «Мемфис», – написал Хелин.