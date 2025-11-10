«Майами» – это дом Пэта Райли для проблемных игроков». Журналист Айра Уиндерман считает, что обмен Джа Морэнта в «Хит» вполне реален

Обозреватель «Хит» подогрел слухи о возможно переходе Джа Морэнта в «Майами».

Журналист Айра Уиндерман из The Sun Sentinel прокомментировал возможный переход Джа Морэнта в «Майами », отметив, что под руководством Пэта Райли «Хит» исторически считается «домом для проблемных игроков».

«Да, да и еще раз да, потому что таков Пэт Райли . «Майами» – это дом Пэта Райли для проблемных игроков. Вспомните 1996 год. Рик Адельман убрал Тима Хардуэя из стартового состава. Больные колени, карьера считалась законченной; от него все отказались. Кто рискнул сделать на него ставку? Бум. Это был Райли», – поделился мнением Уиндерман.