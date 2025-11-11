Остин Ривз не гонится за максимальным контрактом, несмотря на сильный старт сезона (Дэйв Макменамин)

Остин Ривз ставит командный успех «Лейкерс» выше максимального контракта.

Атакующий защитник «Лейкерс » Остин Ривз сможет подписать с клубом новый пятилетний контракт на 241 млн долларов следующим летом. При этом, как сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин, он «не зациклен» на том, чтобы выжать из сделки каждый возможный доллар.

По информации Макменамина, Ривз понимает рыночную стоимость защитников, сравнивая себя с Джорданом Пулом и Тайлером Хирро , которые подписали продления примерно на 20% от потолка зарплат.

27-летний баскетболист подчеркнул, что для него приоритет – успех команды.

«В конечном счете командные победы помогут мне. Если я помогаю команде, это поможет и мне в долгосрочной перспективе, когда побеждаешь», – сказал Ривз.

При этом один из руководителей клубов Восточной конференции заявил ESPN: «Если бы я был «Бруклином », я бы предложил ему все деньги. Он показал, что когда получает ключи от команды, может выдавать результат».

В текущем сезоне Ривз сыграл в 8 матчах и в среднем набирает 30,3 очка, 5,1 подбора и 9 передач за 37 минут на паркете.