  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Остин Ривз не гонится за максимальным контрактом, несмотря на сильный старт сезона (Дэйв Макменамин)
15

Остин Ривз не гонится за максимальным контрактом, несмотря на сильный старт сезона (Дэйв Макменамин)

Остин Ривз ставит командный успех «Лейкерс» выше максимального контракта.

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз сможет подписать с клубом новый пятилетний контракт на 241 млн долларов следующим летом. При этом, как сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин, он «не зациклен» на том, чтобы выжать из сделки каждый возможный доллар.

По информации Макменамина, Ривз понимает рыночную стоимость защитников, сравнивая себя с Джорданом Пулом и Тайлером Хирро, которые подписали продления примерно на 20% от потолка зарплат.

27-летний баскетболист подчеркнул, что для него приоритет – успех команды.

«В конечном счете командные победы помогут мне. Если я помогаю команде, это поможет и мне в долгосрочной перспективе, когда побеждаешь», – сказал Ривз.

При этом один из руководителей клубов Восточной конференции заявил ESPN: «Если бы я был «Бруклином», я бы предложил ему все деньги. Он показал, что когда получает ключи от команды, может выдавать результат».

В текущем сезоне Ривз сыграл в 8 матчах и в среднем набирает 30,3 очка, 5,1 подбора и 9 передач за 37 минут на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoОстин Ривз
logoТайлер Хирро
logoНБА
logoДжордан Пул
logoЛейкерс
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич: «Я могу забивать сверху. Просто не хочу делать это постоянно»
сегодня, 13:20
Лука Дончич и Остин Ривз оба забросили со своей половины после свистка и стали спорить, чей бросок был круче
сегодня, 06:21Видео
Остин Ривз о Дончиче: «Он идиот… Лука ведет себя как ребенок. В какой-то момент ему нужно повзрослеть»
3 ноября, 15:26
Главные новости
Евролига. «Партизан» принимает «Монако», «Париж» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
5 минут назадLive
Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Бостоном» из-за боли в правом колене
7 минут назад
«Сакраменто» готовится к полномасштабной перестройке (Дэйв Кармайкл)
50 минут назад
Эргин Атаман назвал свой вариант стартовой пятерки «сборной Мира» на Матч всех звезд НБА-2026
сегодня, 18:24
Единая лига ВТБ. 30 очков Маркуса Бингэма помогли УНИКСу разгромить «Самару»
сегодня, 17:52
«Даллас» официально объявил об увольнении Нико Харрисона
сегодня, 17:45
НБА. «Оклахома» примет «Голден Стэйт», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» и другие матчи
сегодня, 17:09
Майкл Рэй Ричардсон, четырехкратный участник Матча всех звезд НБА, скончался в возрасте 70 лет
сегодня, 16:33
«Даллас» рассматривает кандидатуру Денниса Линдсея на должность генерального менеджера (Марк Стейн)
сегодня, 16:10
Нико Харрисон будет уволен с поста генерального менеджера «Далласа» в ближайшие часы (Шэмс Чарания)
сегодня, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Коновалов после матча с УНИКСом: «Алексей Швед – украшение нападения любой команды»
18 минут назад
Сербский скаут Марин Седлачек: «Я ожидал, что Зоран Лукич примет предложение более статусного клуба, чем «Ираклис»
33 минуты назад
Еврокубок. «Ульм» играет с «Бурком», «Арис» принимает «Бахчешехир» и другие матчи
сегодня, 18:29Live
Winline Basket Cup. «Уралмаш» в Боснии и Герцеговине играет с «Игокеа»
сегодня, 18:02Live
Майк Мур перейдет в «Локомотив-Кубань» («Перехват»)
сегодня, 17:29
Би Джей Джонсон официально вернулся в «Локомотив-Кубань»
сегодня, 15:49
Ахмет Чаки стал новым главным тренером «Бурсаспора»
сегодня, 15:02
Зак Ледэй пропустит матчи с «Виллербаном» и «Олимпиакосом»
сегодня, 14:03
Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 12:20
Нико Харрисон с каменным лицом слушал скандирование «Увольте Нико!»
сегодня, 11:37Видео