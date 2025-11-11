Нико Харрисон будет уволен с поста генерального менеджера «Далласа» в ближайшие часы (Шэмс Чарания)

«Даллас» планирует уволить генерального менеджера Нико Харрисона.

Владелец «Маверикс» Патрик Дюмон уволит генерального менеджера клуба Нико Харрисона, об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Решение будет официально объявлено на встрече, которая начнется сегодня в 10.00 по центральному времени (19.00 по московскому).

Это сообщение подтверждает более ранние слухи о том, что отношения между Дюмоном и Харрисоном были полностью разрушены, а его уход был вопросом времени.