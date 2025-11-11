«Даллас» рассматривает кандидатуру Денниса Линдсея на должность генерального менеджера (Марк Стейн)

В «Далласе» рассматривают кандидатуру Денниса Линдсея на замену Нико Харрисону.

Уход Нико Харрисона с поста генерального менеджера «Далласа » после более чем четырех лет работы с клубом, как ожидается, произойдет уже сегодня . Владелец «Маверикс» Патрик Дюмон проводит встречу с Харрисоном, после которой планирует поговорить и с игроками команды.

По информации инсайдера Марка Стейна, в организации уже появились влиятельные голоса, выступающие за возвращение бывшего советника Харрисона – Денниса Линдсея , ныне работающего в «Детройте ». Однако сначала «Даллас » планируют назначить временное руководство после ухода Харрисона.