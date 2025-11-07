Фото
0

Форвард Амин Нуа присоединился к «Арису»

28-летний французский форвард Амин Нуа продолжит карьеру в греческом «Арисе». Клуб официально сообщил о подписании.

Прошлый сезон Нуа провел в «Гранаде», набирая 16,1 очка, 6,5 подбора, 1,4 передачи, 1,3 перехвата и 1 блок-шот в среднем в чемпионате Испании.

Летом баскетболист вел переговоры с «Барселоной» и «Басконией» и пытался пробиться в состав «Виллербана» в тренировочном лагере клуба, но так и не нашел места в одном из клубов Евролиги.

Нуа будет выступать в чемпионате Греции и Еврокубке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Ариса»
Амин Нуа
logoАрис
переходы
logoЕврокубок
