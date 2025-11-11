Лука Дончич исполнил редкий для него бросок сверху
Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич решил порадовать зрителей матча c «Шарлотт», забив данк с двух рук. В прошлых двух сезонах словенец исполнил всего 3 броска сверху.
Встреча с «Хорнетс» закончилась победой «Лейкерс» (121:111), Дончич отметился 38 очками, 6 подборами и 7 передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Lakers Empire в соцсети X
