Лука Дончич исполнил редкий для него бросок сверху

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич решил порадовать зрителей матча c «Шарлотт », забив данк с двух рук. В прошлых двух сезонах словенец исполнил всего 3 броска сверху.

Встреча с «Хорнетс» закончилась победой «Лейкерс » (121:111), Дончич отметился 38 очками, 6 подборами и 7 передачами.