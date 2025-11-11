Лука Дончич исполнил точный бросок через всю площадку, но после свистка

Лука Дончич в матче с «Хорнетс» снова показал свою уникальность.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич стал автором невероятного попадания, которое не было засчитано.

В выездном матче с «Хорнетс» (121:111) словенец забросил из своей зоны практически от линии штрафного броска, но уже после судейского свистка об остановке игры.

На счету Дончича 38 очков, 6 подборов и 7 передач.