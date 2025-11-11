Леброн Джеймс на этой неделе будет тренироваться с фарм-командой «Лейкерс». Форвард все ближе к дебюту в 23-м для себя сезоне НБА
Поклонники Леброна Джеймса получили обнадеживающие известия о его состоянии.
Звездный форвард «Лейкерс» на этой неделе будет тренироваться с фарм-командой «озерников» в Лиге развития «Саут-Бэй Лейкерс».
40-летний баскетболист все ближе к дебюту в 23-м для себя сезоне НБА. Он впервые в карьере пропускает начало регулярного чемпионата из-за воспаления седалищного нерва с правой стороны.
Главный тренер калифорнийцев Джей Джей Редик ранее выразил надежду, что Джеймс вернется «на второй-третьей неделе ноября».
