«Детройт» подпишет двухсторонний контракт с Уэнделлом Муром и отчислит Колби Джонса (Майкл Скотто)

«Пистонс» планируют отчислить Колби Джонса и подписать Уэнделла Мура.

«Детройт » планирует подписать двухсторонний контракт с Уэнделлом Муром, сообщают инсайдер Майкл Скотто. Для того, чтобы освободить место в составе клуб намерен расстаться с 23-летним защитником Колби Джонсом , который провел за команду всего одну игру в текущем сезоне.

Уэнделл Мур – 24-летний форвард, выбранный под 26-м номером на драфте НБА 2022 года. В прошлом сезоне баскетболист выступал за «Детройт » и «Шарлотт», принял участие в 36 матчах и в среднем набирал 4,2 очка, 2,6 подбора и 1,2 передачи за 14 минут на паркете.