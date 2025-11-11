Братья Моррисы о потенциальном бое с братьями Йокичами: «Это будет разнос»

Бывшие игроки НБА и братья-близнецы Маркус и Маркифф Моррис заявили, что их драка с Неманей и Страхиней Йокичами закончилась бы «разносом».

«Я вешу 127 кг, рост – 206 см... Эти здоровенные кретины не могут двигаться. Я бы пробил им обоим в грудь. Я бы с ними легко разделался. Типа, тут даже вопросов нет, это будет разнос», – сказал один из близнецов.

История противостояния Моррисов и Йокичей началась в 2021 году, когда Маркифф жестко сфолил на суперзвезде «Наггетс» Николе Йокиче , а тот ответил еще более грубым ударом, нанеся Моррису травму. Оба игрока были удалены с площадки, Йокич получил дисквалификацию на 1 матч, а Моррис – штраф.

После инцидента братья Николы, Страхиня и Неманя, специально завели аккаунт в соцсетях, чтобы ответить на нападки Моррисов там. Неманя Йокич строил карьеру в ММА, а Страхиня прославился своим устрашающим видом.