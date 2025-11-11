15

Братья Моррисы о потенциальном бое с братьями Йокичами: «Это будет разнос»

Бывшие игроки НБА и братья-близнецы Маркус и Маркифф Моррис заявили, что их драка с Неманей и Страхиней Йокичами закончилась бы «разносом».

«Я вешу 127 кг, рост – 206 см... Эти здоровенные кретины не могут двигаться. Я бы пробил им обоим в грудь. Я бы с ними легко разделался. Типа, тут даже вопросов нет, это будет разнос», – сказал один из близнецов.

История противостояния Моррисов и Йокичей началась в 2021 году, когда Маркифф жестко сфолил на суперзвезде «Наггетс» Николе Йокиче, а тот ответил еще более грубым ударом, нанеся Моррису травму. Оба игрока были удалены с площадки, Йокич получил дисквалификацию на 1 матч, а Моррис – штраф.

После инцидента братья Николы, Страхиня и Неманя, специально завели аккаунт в соцсетях, чтобы ответить на нападки Моррисов там. Неманя Йокич строил карьеру в ММА, а Страхиня прославился своим устрашающим видом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Central
logoМаркифф Моррис
logoМаркус Моррис
logoНБА
logoНикола Йокич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маркифф Моррис: «У меня было много случаев, когда приходил на матч с похмелья»
9 ноября, 04:25
Маркифф Моррис: «В «Майами» меня конкретно подставили»
28 августа, 20:10
Маркус Моррис расплатился с долгами перед казино, обвинения против него сняты
10 августа, 04:54
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с «Самарой»
37 минут назад
Евролига. «Партизан» примет «Монако», «Париж» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
37 минут назад
Стефен Карри сыграет в матче против «Оклахомы»
40 минут назад
«Даллас» не называет конкретных сроков возвращения Энтони Дэвиса
сегодня, 11:56
Донован Митчелл, Эндрю Уиггинс и Десмонд Бэйн стали авторами самых ярких моментов невероятного игрового дня НБА
сегодня, 11:38Видео
Патрик Дюмон высказал «определенный уровень сожаления» об обмене Дончича во время разговора с болельщиком в майке «Лейкерс»
сегодня, 10:12
NBC Sports: «Если «Мемфис» решит обменять Морэнта, они захотят получить либо другую звезду, чтобы привлекать зрителей, либо целый воз драфт-пиков и молодых игроков»
сегодня, 09:27
Джимми Батлер примерил новую прическу, Стеф Карри согнулся от смеха, увидев ее
сегодня, 08:14Видео
Лука Дончич исполнил редкий для него бросок сверху
сегодня, 08:03Видео
Грэйсон Аллен забросил 10 трехочковых, обновив рекорд карьеры по очкам (42)
сегодня, 07:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Уралмаш» в Боснии и Герцеговине сыграет с «Игокеа»
37 минут назад
Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»
37 минут назад
Еврокубок. «Ульм» сыграет с «Бурком», «Арис» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
37 минут назад
Нико Харрисон с каменным лицом слушал скандирование «Увольте Нико!»
сегодня, 11:37Видео
Брэндон Ингрэм оштрафован на 25000 долларов за брошенную бутылку с водой
сегодня, 05:24
Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения
вчера, 19:51
Несколько клубов Евролиги интересуются Чарльзом Бэсси (Маттео Андреани)
вчера, 19:35
Адриатическая лига. «Илирия» выиграла у «Спартака Суботица»
вчера, 19:13
«Детройт» подпишет двухсторонний контракт с Уэнделлом Муром и отчислит Колби Джонса (Майкл Скотто)
вчера, 19:10
Эргин Атаман о роли Кеннета Фарида: «Он будет получать 15-20 минут за матч»
вчера, 18:18