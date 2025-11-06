Лука Дончич набрал 200 очков за первые 5 матчей в сезоне и присоединился к Уилту Чемберлену с этим статистическим достижением
Лука Дончич продолжает серию результативных матчей.
Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич помог своей команде обыграть «Сперс» – 118:116. Команда не проигрывает уже 5 матчей подряд.
Дончич был близок к трипл-даблу – 35 очков, 9 подборов, 13 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота. Словенец реализовал 9 из 27 бросков с игры, 4 из 11 трехочковых и 13 из 17 штрафных.
За первые 5 игр, проведенных защитником в нынешнем сезоне, он набрал ровно 200 очков, присоединившись к Уилту Чемберлену, которому дважды удавалось взять эту статистическую планку.
Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 19 очков (5 из 14 с игры), 8 подборов и 3 передачи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
