Лука Дончич набрал 200 очков за первые 5 матчей в сезоне и присоединился к Уилту Чемберлену с этим статистическим достижением

Лука Дончич продолжает серию результативных матчей.

Разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич помог своей команде обыграть «Сперс» – 118:116. Команда не проигрывает уже 5 матчей подряд.

Дончич был близок к трипл-даблу – 35 очков, 9 подборов, 13 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота. Словенец реализовал 9 из 27 бросков с игры, 4 из 11 трехочковых и 13 из 17 штрафных.

За первые 5 игр, проведенных защитником в нынешнем сезоне, он набрал ровно 200 очков, присоединившись к Уилту Чемберлену, которому дважды удавалось взять эту статистическую планку.

Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 19 очков (5 из 14 с игры), 8 подборов и 3 передачи.